Cosa dicono le stelle sotto il cielo di Fidenza Village? (Di sabato 25 gennaio 2020) Le «Festive Lights» del Fidenza VillageLe «Festive Lights» del Fidenza VillageLe «Festive Lights» del Fidenza VillageLe «Festive Lights» del Fidenza VillageLe «Festive Lights» del Fidenza VillageLe «Festive Lights» del Fidenza VillageLe «Festive Lights» del Fidenza VillageLe «Festive Lights» del Fidenza VillageLe «Festive Lights» del Fidenza VillageLe «Festive Lights» del Fidenza VillageLe «Festive Lights» del Fidenza VillageLe «Festive Lights» del Fidenza VillageLe «Festive Lights» del Fidenza Villagestelle, zodiaco e paesi illuminati a festa. Si accendono le luci su Fidenza Village. Del resto illuminare, fin dalla note dei tempi, è sempre stato il modo migliore per superare la notte, per schiarire il buio, per unire un popolo. La luce simboleggia la vitalità e l’energia, e, sempre di più, nel corso dei secoli, ha rappresentato la celebrazione di momenti di gioia, di felicità. ... vanityfair

stanzaselvaggia : Questa cosa è gravissima. Gravissima. - mante : Questa cosa che a Propaganda parlano con l'inflessione modenese e dicono che è romagna è inaccettabile - RobertoBurioni : In esclusiva per noi, racconti dal fronte: due sanitari che lavorano a Wuhan ci dicono cosa succede al centro della… -