CorSport: Manolas trascinatore, domenica ritrova la Juve alla quale, all’andata, ha già segnato (Di sabato 25 gennaio 2020) Il Corriere dello Sport dipinge un Kostas Manolas sempre più trascinatore del Napoli. Impeccabile contro la Lazio, in Coppa Italia, il difensore greco è sembrato “particolarmente ispirato in tutti i sensi”. “Il Kostas sempre più “in” ha continuato sull’onda della purissima adrenalina anche dopo il fischio finale, facendo da apripista per l’esultanza del gruppo sotto la curva azzurra (gesto opportuno in un momento particolare segnato dalla ricomparsa dell’indispensabile tifo organizzato). Scambiandosi persino “complimenti” con Acerbi nell’infervorato fine match (i due separati da Luperto), scaramucce di poco conto e ben presto rientrate”. Il quotidiano sportivo definisce “incoraggiante” oltre che “piacevole”, “l’immagine del Manolas trascinatore in campo ed oltre, a pochi mesi (meno di sette) dal cambio di casacca”. Il Manolas ... ilnapolista

