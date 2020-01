Coronavirus, Xi Jinping rompe il silenzio: "La situazione è grave, la Cina può vincere la battaglia" (Di sabato 25 gennaio 2020) Il contagio cresce a ritmo vertiginoso, le ipotesi su Coronavirus si fanno sempre più spaventose: dietro, infatti, potrebbe esserci un "incidente" in un laboratorio di armi biologiche che si troverebbe proprio a Wuhan, in Cina. Ed in questo contesto prende la parola il presidente del Dragone, Xi Jin liberoquotidiano

mgraziarin : #Virus #Cina Xi Jinping ammette: 'La situazione è grave. L'epidemia accelera' #coronavirus - balestra_carlo : RT @FQLive: #ULTIM'ORA #CORONAVIRUS Xi Jinping: 'Situazione grave, l'epidemia accelera' - CaligaraAnna : RT @FQLive: #ULTIM'ORA #CORONAVIRUS Xi Jinping: 'Situazione grave, l'epidemia accelera' -