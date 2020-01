Coronavirus, si aggrava il bilancio delle vittime: 41 morti e 1300 contagiati (Di sabato 25 gennaio 2020) Mentre si aggrava il bilancio delle vittime colpite dal Coronavirus, emergono nuovi casi in Australia, Francia e Usa. Anche in Italia è stato registrato un nuovo caso sospetto a Napoli: si tratta di una donna di 63 anni dello Sri Lanka. Con i 15 nuovi decessi delle ultimi ore, il totale delle vittime del virus proveniente da Wuhan è salito a 41, mentre sarebbero almeno 1300 le persone contagiate. La commissione sanitaria di Hubei, inoltre, ha confermato che le ultime vittime appartengono all’area di Wuhan, dove 11 milioni di persone sono bloccate sul territorio. I mezzi di trasporto sono sospesi, così come i festeggiamenti per il Capodanno cinese. Interrotta anche la proiezione di film nelle sale cinematografica e chiusa una parte della Muraglia Cinese. Coronavirus, il bilancio delle vittime Non solo Wuhan, ma anche altre 13 città cinesi sono rimaste isolate: il virus, però, ha ... notizie

