Coronavirus, Roberto Burioni: "Possibile la trasmissione da persone senza sintomi, lotta difficilissima" (Di sabato 25 gennaio 2020) Da Roberto Burioni arriva una buona notizia e una bruttissima. Quella buona è che in Italia il Coronavirus non è ancora arrivato e l'unica cosa da fare per i cittadini è evitare di andare in Cina. Quella cattiva, invece, arriva da un articolo pubblicato su TheLancet ed è "proprio brutta. Sembra poss liberoquotidiano

Linkiesta : Per stessa ammissione di @RobertoBurioni molti elementi sono tuttora fuori dalla portata degli scienziati: la gravi… - fanpage : #coronavirus, l'allarme di Roberto Burioni - a_rusty_tinman : RT @fanpage: #coronavirus, l'allarme di Roberto Burioni -