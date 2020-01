Coronavirus, quello che abbiamo imparato dalle epidemie del passato (Di sabato 25 gennaio 2020) (foto: Vernon Yuen/NurPhoto) In un certo senso la storia si ripete. quello a cui stiamo assistendo in questi giorni – la diffusione di continui aggiornamenti dalla Cina sul Coronavirus 2019-nCoV e una crescente preoccupazione generale – sembra essere un copione già vissuto. In effetti il tipo di virus e i sintomi generati dal nuovo agente patogeno hanno molte analogie con altri due Coronavirus già entrati nei libri di storia: Mers-CoV, responsabile della cosiddetta sindrome respiratoria mediorientale e che vide un aumento di casi nel 2014, e Sars-CoV, associato alla sindrome acuta respiratoria severa e il cui picco epidemico fu nel 2003. E non si può non citare un terzo importante caso di questo secolo: tra il 2009 e il 2010, infatti, si è verificata un’altra pandemia virale, questa volta associata al virus H1N1 e ribattezzata giornalisticamente influenza suina, arrivata fino alla ... wired

