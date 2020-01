Coronavirus, Pechino “blocca” 35 milioni di persone. 3 casi in Francia (Di sabato 25 gennaio 2020) Coronavirus, Pechino “blocca” 35 milioni di persone per evitare ulteriori contagi: il conto delle vittime sale a 41. Intanto 3 casi in Francia confermati dal governo Il Coronavirus continua a tenere in ansia il mondo intero, con il rischio pandemia che prende sempre più piede. Dopo i casi confermati negli Stati Uniti e in Australia … L'articolo Coronavirus, Pechino “blocca” 35 milioni di persone. 3 casi in Francia proviene da www.inews24.it. inews24

RaiNews : Una donna barese proveniente dalla Cina è ricoverata nel Policlinico di Bari per un sospetto caso di coronavirus - RaiNews : Salgono a quattro, con #Wuhan, le città cinesi messi in quarantena #virus #coronavirus #Cina - MediasetTgcom24 : Virus Cina, Pechino estende il cordone sanitario: coinvolte 56 milioni di persone | I morti salgono a 41… -