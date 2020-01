Coronavirus, parla il Presidente Xi Jinping: “Situazione grave” (Di sabato 25 gennaio 2020) L’epidemia di Coronavirus si fa sempre più spaventosa , nel tam tam mediatico di notizie che si susseguono una dopo l’altra mostrano uno scenario che si fa apocalittico. I contagi aumentano e ora si parla di diffusione da persone che non presentano alcun sintomo. Oggi il Presidente Xi Jinping ha parlato della situazione e i pronostici non sono positivi. Le parole di Xi Jinping “La situazione è grave e l’epidemia accelera” queste le pesanti parole pronunciate dal Presidente Xi Jinping. Lo ha fatto durante una riunione del comitato centrale del Partito. Allo stesso tempo però il Presidente ha cercato di infondere fiducia alla popolazione con parole decide: “Finché avremo fiducia costante, lavoreremo insieme con prevenzione e cure scientifiche e politiche precise, saremo sicuramente in grado di vincere questa guerra”. La situazione si fa sempre più critica A distanza di una ... thesocialpost

CarloCalenda : La volata! Faccio panel con altre 20 persone in cui si parla di tasse, pensioni etc. mai fatto un’intervista singol… - Fevis7 : Trovato questo commento sotto un articolo che parlava delle vulnerabilità in italia al coronavirus (non si parla de… - shopenauerwho : RT @CampusBioMedico: La diffusione del #coronavirus va monitorata ma è tutto sotto controllo. L'OMS è stata molto veloce e gli #ospedali so… -