Coronavirus, parla Burioni: “C’è una pessima notizia” (Di sabato 25 gennaio 2020) Il noto virologo, in un post su Facebook, interviene nel dibattito sul Coronavirus cinese. Invita alla calma, ma commenta una notizia che spaventa: il morbo può essere diffuso da pazienti senza sintomi. Roberto Burioni fa il virologo, e negli ultimi anni si è ritagliato un ruolo importante come riferimento anche mediatico rispetto tematiche mediche e … L'articolo Coronavirus, parla Burioni: “C’è una pessima notizia” proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

CarloCalenda : La volata! Faccio panel con altre 20 persone in cui si parla di tasse, pensioni etc. mai fatto un’intervista singol… - infoitinterno : Coronavirus in Italia, parla Roberto Burioni - _A_mors : RT @croalxbis: e adesso le brutte notizie . questo video di origine non verificata dovrebbe essere di una persona che parla dall'ospedale… -