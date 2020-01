Coronavirus, Marco Quaglieri, l’italiano a Chongqing: «Qui è tutto chiuso, le persone evitano di uscire» (Di sabato 25 gennaio 2020) «Poche macchine, pochi taxi, strade deserte. C’è molta paura: le persone preferiscono restare a casa, i negozi sono chiusi, i ristoranti anche. In molti hanno annullato i voli, In giro turisti zero». È una scena spettrale quella raccontata all’Ansa da Marco Quaglieri, abruzzese che vive a Chongqing, città-metropoli cinese, 30 milioni di abitanti, che conta molti casi di infezioni da Coronavirus e si trova ad affrontare l’emergenza sanitaria. Una città deserta, quasi da day after, che, spiega Quaglieri, colpisce ancor di più visto che «in questo periodo del capodanno cinese in genere brulica di turisti, ma quest’anno non è così». Trent’anni, di Aielli (L’Aquila), Quaglieri vive da poco più di due anni in Cina, dove lavora come insegnante di italiano in una struttura privata. «La Cina è sostanzialmente ferma a causa del virus – racconta ... open.online

