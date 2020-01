Coronavirus, la commissaria europea alla Salute convoca il Comitato di sicurezza sanitaria (Di sabato 25 gennaio 2020) «Stiamo seguendo molto da vicino gli sviluppi della situazione sul Coronavirus e ho convocato per lunedì, 27 gennaio, una riunione del Comitato per la sicurezza sanitaria dell’Ue». A comunicarlo in un tweet è la commissaria europea alla Salute, Stella Kyriakides. L’incontro, si spiega «servirà a discutere le opzioni di risposta e i bisogni degli Stati membri». Già nei giorni scorsi Kyriakides aveva dichiarato che era «comprensibile la preoccupazione per la situazione del Coronavirus a livello globale», e che l’Unione europea, ha subito messo in moto una macchina di «monitoraggio della situazione attraverso il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie». Parallelamente, il ministro della Salute Roberto Speranza ha sottolineato come ci sia «massima attenzione da parte dell’Italia e massimo coordinamento con tutte le Istituzioni internazionali ... open.online

