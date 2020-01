Coronavirus in Italia, parla Roberto Burioni (Di sabato 25 gennaio 2020) Dopo tutta la disinformazione e le inutili Catene di Sant’Antonio (un esempio) è arrivata finalmente la risposta del noto virologo sul Coronavirus in Italia, un argomento che da diversi giorni ha fatto esplodere le redazioni e le bacheche dei social, tra articoli allarmisti e ondate di disinformazione da parte di utenti a caccia di viralità. L’emergenza esiste, ma in Italia siamo al sicuro. Lo apprendiamo nelle ultime ore grazie a un comunicato diffuso da Roberto Burioni sul suo sito Medicalfacts.it in cui viene riportata la situazione in Italia rispetto a ciò che sta accadendo in Cina. Riportiamo la parte che riguarda il Coronavirus in Italia: Capisco la paura, ma in Italia questo Coronavirus – grazie al cielo -, non è ancora arrivato. Quindi, non c’è motivo di evitare ristoranti cinesi, quartieri cinesi e i cinesi stessi. L’unica cosa che devono fare i cittadini Italiani ... bufale

RobertoBurioni : @marattin Preferisco vivere in Italia dove per costruire un ospedale ci vogliono venti anni ma dove sono libero di… - Agenzia_Ansa : Il virus cinese è arrivato in Europa, salgono a tre i casi confermati in Francia #coronavirus #ANSA - MinisteroSalute : Nuovo #coronavirus: i consigli per i viaggiatori dopo il ritorno in Italia. Per saperne di più ??… -