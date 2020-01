Coronavirus, il direttore dell’Istituto Spallanzani: “Nessun allarme, seguiamo le procedure” (Di sabato 25 gennaio 2020) "Non c'è nessun allarme tale da dover creare un sistema parallelo di gestione del Coronavirus cinese". Lo ha detto il direttore scientifico dell'Istituto nazionale di Malattie infettive Spallanzani, Giuseppe Ippolito, rassicurando sulle procedure previste e sulle misure già messe in atto. Un eventuale caso di contagio "verrebbe trattato seguendo le stesse procedure messe in atto dalle Regione per le infezioni respiratorie gravi da virus non noto e l'influenza grave come la Suina o la Sars". fanpage

Coronavirus - l’Italia sta adottando le misure indicate dall’Oms. Nuovo vertice al ministero della Salute. Il direttore scientifico dello Spallanzani : “Non c’è nessun allarme” : La task-force del ministero della Salute sul Coronavirus 2019-nCoV si è riunita questa mattina alla presenza del ministro, Roberto Speranza (nella foto). Presenti, tra gli altri, anche i vertici degli aeroporti di Roma Fiumicino, di Milano Malpensa e la Protezione Civile. E’ stato discusso il documento ufficiale dell’WHO/OMS, divulgato ieri, che ha deciso di non dichiarare al momento l’emergenza sanitaria globale e ha disposto ...

