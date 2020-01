Coronavirus, il bilancio si aggrava: 41 morti e 1300 contagiati. Casi anche in Francia, Australia e Usa (Di sabato 25 gennaio 2020) È un bilancio che sale giorno dopo giorno ed è probabilmente destinato a peggiorare. Le vittime accertate per il Coronavirus in Cina sono arrivate a quota 41, dopo i quindici nuovi decessi delle ultime ore. Le ultime morti si sono registrate tutte nella capitale provinciale di Wuhan, epicentro del virus, una città di 11 milioni di persone dalla quale si sta propagando l’epidemia. A confermarlo, la commissione sanitaria di Hubei. Wuhan e altre 13 città della provincia sono state isolate per tentare di contenere il virus e fronteggiare l’emergenza sanitaria, ma intanto si registrano i primi Casi di contagio a livello internazionale. Le persone infettate dal virus – arrivato all’uomo dai serpenti tramite i pipistrelli – sono 1287. I nuovi contagi sono da geolocalizzarsi ancora a Wuhan, in altre città della Cina piccole e scarsamente collegate e in nuovi ... open.online

Agenzia_Ansa : #Coronavirus In Cina il bilancio sale a 26 morti e 897 contagi. Stop ai trasporti in 13 città, blindati 41 milioni… - TgLa7 : La #Cina isola 36 mln di persone e chiude la Grande Muraglia per il #coronavirus. Usa, secondo caso, un ricovero a… - Lucia05149332 : RT @fanpage: #coronavirus, il bilancio si aggrava -