Coronavirus di Wuhan, l’esperto: “L’Italia è una bomba microbiologica a orologeria” (Di sabato 25 gennaio 2020) "La mancanza di conoscenze scientifiche e di fiducia nei confronti della scienza e quindi dei vaccini sta determinando una grande vulnerabilità”, a dichiararlo è Walter Ricciardi, ex presidente dell'Istituto superiore di sanità e presidente della Mission board on cancer della Commissione europea. Secondo Ricciardi, in questo contesto “il nostro Paese è uno dei più deboli”, in pratica una vera e propria “bomba microbiologica a orologeria”. fanpage

