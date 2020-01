Coronavirus dalla Cina, Burioni: “Può essere trasmesso da persone senza febbre e senza sintomi. Brutta notizia” (Di sabato 25 gennaio 2020) Coronavirus dalla Cina: le parole del virologo Burioni Il noto virologo Roberto Burioni è tornato a parlare del virus Coronavirus proveniente dalla Cina: “Chi fa uscire queste notizie di ‘sospetta infezione da Coronavirus’ a Bari, a Parma e via dicendo? I medici? I direttori sanitari? Chi? Non serve a niente. State zitti e comunicate solo le notizie certe in questo momento in cui la gente è spaventata”. “Una pessima notizia”, certa, è quella comunicata da lui stesso poco dopo sul suo sito medicalfact.it, citando The Lancet una delle riviste scientifiche più prestigiose. L’infezione può essere diffusa da persone che non hanno alcun sintomo e non hanno febbre. Segno di un virus che colpisce “a volto coperto”, che si conosce molto poco ma che di sicuro ha una velocità diffusione che forse è stata sottostimata. “Capisco la paura ... tpi

Linkiesta : Per stessa ammissione di @RobertoBurioni molti elementi sono tuttora fuori dalla portata degli scienziati: la gravi… - RaiNews : Una donna barese proveniente dalla Cina è ricoverata nel Policlinico di Bari per un sospetto caso di coronavirus - RobertoBurioni : SIAMO NEI GUAI ++ WUHAN ISOLATA, BLOCCATI TRENI E AEREI- ROMA, 22 GEN - Il trasporto pubblico di Wuhan si ferma per… -