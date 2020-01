Coronavirus, cordone sanitario per 56 milioni di persone. Muore un medico che curava pazienti a Wuhan (Di sabato 25 gennaio 2020) È stato contagiato dal Coronavirus mentre lavorava nell’Hubei Xinhua Hospital di Wuhan. Così ha perso la vita un medico di 62 anni, Liang Wudong, al lavoro sull’emergenza sanitaria nell’epicentro da cui si è diffuso il virus. A diffondere la notizia, sono i media locali. Intanto, il governo cinese ha deciso di estendere ulteriormente il cordone per contenere l’emergenza sanitaria così da circoscrivere l’infezione del Coronavirus, arrivato all’uomo dai serpenti attraverso i pipistrelli. Lo hanno annunciato le autorità, precisando che i provvedimenti a questo punto riguardano 56 milioni di persone. Il bilancio – che peggiora di ora in ora – è al momento di 41 morti e 1287 contagiati. EPA/WU HONG Le regole del cordone sanitario Le misure del cordone sanitario contro nuovi casi di contagio includono la chiusura dei collegamenti ... open.online

