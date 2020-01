Coronavirus cinese, l’allarme di Burioni: “Può essere trasmesso da persone senza sintomi” (Di sabato 25 gennaio 2020) Il virogolo Roberto Burioni è intervenuto sull'emergenza legata al Coronavirus cinese, che finora ha fatto 41 vittime. "La notizia più brutta in assoluto è che sembra possibile l'esistenza di pazienti asintomatici, che stanno bene, non hanno febbre, ma possono diffondere il virus. Ciò rivoluzionerà il nostro modo di affrontare l'infezione". fanpage

