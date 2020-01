Coronavirus Cina, l’esperto: “L’Italia è una bomba microbiologica a orologeria” (Di sabato 25 gennaio 2020) Walter Ricciardi, l’ex presidente dell’Istituto superiore di sanità e presidente della Mission board on cancer della Commissione europea, ha rivelato i rischi della malattia proveniente da Wuhan. Il Coronavirus della Cina, infatti, sta mietendo una serie di vittime non solo nel continente asiatico, ma anche negli altri Paesi del Mondo. I nuovi casi hanno raggiunto l’Australia, la Francia, gli Stati Uniti e la Malesia. Il vero problema, però, è “la mancanza di conoscenze scientifiche e di fiducia nei confronti della scienza”, ha spiegato l’esperto. Coronavirus Cina, i rischi per l’Italia In un contesto di sfiducia nei confronti della scienza e quindi dell’efficacia dei vaccini, “il nostro Paese è uno dei più deboli”, una sorta di “bomba microbiologica a orologeria”. Walter Ricciardi mette in guardia l’Italia sui ... notizie

