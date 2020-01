Coronavirus, Burioni: «L'infezione può diffondersi senza sintomi e febbre, lotta più difficile» (Di sabato 25 gennaio 2020) Roberto Burioni, medico, professore di Microbiologia e Virologia all'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, è intervenuto sul tema Coronavirus. E lo ha fatto, come spesso... ilmessaggero

Linkiesta : Per stessa ammissione di @RobertoBurioni molti elementi sono tuttora fuori dalla portata degli scienziati: la gravi… - Linkiesta : Il #Coronavirus si sta diffondendo in tutto il Sud Est asiatico provocando una polmonite di origine virale. Per le… - ninoBertolino : RT @ilmessaggeroit: #Coronavirus, #Burioni: «Infezione diffusa senza sintomi e febbre? Pessima notizia» -