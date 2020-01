Coppa del mondo di sci, tripletta italiana nella discesa in Bulgaria: trionfa Curtoni, davanti a Bassino e Brignone. E’ il primo tris della storia (Di sabato 25 gennaio 2020) Podio tutto azzurro nelle discesa femminile di Bansko, in Bulgaria. A trionfare è Elena Curtoni che ha ottenuto il suo primo successo in carriera in Coppa del mondo. La tripletta tricolore è completata dalle due compagne di squadra: seconda Marta Bassino, con un ritardo di 10 centesimi, e terza Federica Brignone, 14 centesimi più lenta della Curtoni. Per l’Italia femminile è il primo storico tris in discesa: mai nella storia della Coppa del mondo era successo che tre azzurre occupassero tutti e tre i gradini del podio nella specialità. Quarta posizione per la leader di Coppa del mondo Mikaela Shiffrin. Brignone, che replica il posto di venerdì, si conferma al secondo posto nella classifica generale. Non è scesa dal cancelletto di partenza invece Sofia Goggia che ha dovuto rinunciare alla gara dopo la caduta di venerdì sempre in discesa. Ma il weekend bulgaro non finisce qui: ... ilfattoquotidiano

