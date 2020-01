Consiglio dei ministri impugna la legge sui vitalizi in Sicilia, deciderà Consulta (Di sabato 25 gennaio 2020) Se l'obiettivo era quello di portare la questione davanti alla Corte Costituzionale e' stato centrato. Ora spettera' ai giudici pronunciarsi sulla legittimita' dei tagli ai vitalizi. E la sentenza sull'impugnativa della legge Siciliana da parte del Consiglio dei ministri potrebbe, a cascata, avere effetti anche su quanto applicato nelle altre Regioni. Per il Cdm alcune "disposizioni riguardanti i trattamenti previdenziali e i vitalizi del presidente della Regione, dei consiglieri e degli assessori regionali violano - si legge nell'impugnativa - il principio di uguaglianza e ragionevolezza, sancito dalla Costituzione, nonche' i principi di coordinamento della finanza pubblica e di leale collaborazione".L'aspetto piu' critico della legge, approvata dall'Assemblea Siciliana lo scorso 27 novembre, sarebbe quello della temporalita' della norma, in quanto il taglio e' previsto per cinque ... ilfogliettone

