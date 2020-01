Conferenza Stampa Sarri: “Kurzawa? Tutto vero. Sul Napoli…” (Di sabato 25 gennaio 2020) Conferenza Stampa Sarri – Partita speciale per Mister Sarri. Il tecnico bianconero ritrova per la prima volta Napoli, da avversario. Domani sera Napoli e Juventus si sfideranno al San Paolo. Sfida importante anche se i partenopei stanno vivendo la loro peggior stagione, con la metà dei punti dei bianconeri. Partita però da non sottovalutare, gli azzurri vengono da un’importante vittoria in Coppa Italia contro la Lazio, vittoria che ha ridato entusiasmo all’ambiente e Gattuso è pronto a riportare la vittoria al San Paolo in campionato che manca da tanto. La Juventus in grande forma deve continuare il proprio rullino di marcia, a +4 sull’Inter, non può perdere punti importanti. Conferenza Stampa Sarri, le parole del tecnico Come alla vigilia di ogni match di Serie A, i due tecnici parleranno in Conferenza Stampa. Sarri alle 13.15 chiarirà ogni dubbio sulla ... juvedipendenza

juventusfc : ?? Inizia la conferenza stampa di Maurizio Sarri. ?? Guardala LIVE su @JuventusTV ?? - OfficialASRoma : LIVE: La conferenza stampa di @PFonsecaCoach alla vigilia di #RomaLazio - JuventusTV : ?? Un lungo pomeriggio di dirette da vivere insieme: ? 12.55 Empoli ?? Juventus #Under19 ? 13.15 Conferenza stampa… -