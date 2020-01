Conferenza stampa Conte: «Dobbiamo tenere l’acceleratore pigiato» (Di sabato 25 gennaio 2020) Conferenza stampa Conte, ecco le parole dell’allenatore dell’Inter per presentare il match di domani contro il Cagliari Antonio Conte, allenatore dell’Inter, è intervenuto in Conferenza stampa alla vigilia del match contro il Cagliari. Ecco il pensiero del tecnico nerazzurro sulla gara: AVVERSARIO – «La classifica del Cagliari parla chiaro, la sua rosa pure. Hanno un allenatore bravo e preparato, affronteremo una squadra forte che sta facendo benissimo». MERCATO – «Ho sempre parlato di sostituzioni rispetto ai partenti, di operazioni fatte in ottica equilibrio. Asamoah ha mostrato problemi fisici, perciò abbiamo voluto puntare sull’esperienza di Ashley Young. Leggo di giocatori in uscita, penso che se avverrà potremo poi investire l’incasso. Nulla di particolare, stiamo solo provando a potenziarci ulteriormente. Se ne escono due, ne arrivano ... calcionews24

juventusfc : ?? Inizia la conferenza stampa di Maurizio Sarri. ?? Guardala LIVE su @JuventusTV ?? - OfficialASRoma : LIVE: La conferenza stampa di @PFonsecaCoach alla vigilia di #RomaLazio - JuventusTV : ?? Un lungo pomeriggio di dirette da vivere insieme: ? 12.55 Empoli ?? Juventus #Under19 ? 13.15 Conferenza stampa… -