Claudio Scalco | la madre lo trova morto in casa | “Cercava lavoro | era sfinito”

La donna, rientrata a casa dal lavoro, ha cercato di rianimarlo, ma senza successo: Claudio Scalco Pigatto, il figlio di 27 anni ritrovato nel letto, era già morto. Sul suo corpo è stata disposta l'autopsia. Secondo quanto riportano le fonti locali, un ragazzo di 27 anni è stato ritrovato morto nel letto di casa dalla …

