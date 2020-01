CityLife, in una sola giornata vendute case per 88 milioni (Di sabato 25 gennaio 2020) Milano viaggia a una velocità unica in Italia nel settore dell’immobiliare e CityLife ne è l’esempio. Il Sole 24 Ore racconta la nascita del secondo lotto di cui i lavori partiranno nel giro di 4-6 settimane. Milano, CityLife si completa Nel 2004 il consorzio CityLife si era aggiudicato la gara internazionale, dopo il trasferimento di gran parte del quartiere fieristico al polo Fieramilano di Rho-Pero. Da quell’anno la zona si è completamente trasformata. Le tre torri situate nel mezzo del quartiere oggi occupate dalla società di consulenza PwC, delle Assicurazioni Generali e dalla compagnia assicurativa Allianz sono diventate un simbolo della città. “Rispetto al patrimonio esistente del 2013-2014 solo un 1% è vuoto, ovvero circa 5 appartamenti. E c’è forte interesse anche per gli appartamenti che consegneremo a giugno 2022″ ha raccontato a Radiocor Armando ... notizie

