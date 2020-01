Cinema contro Streaming: 10 motivi per cui preferiamo vedere i film in sala (Di sabato 25 gennaio 2020) Mentre la nostra vita viene invasa da piattaforme Streaming di ogni tipo, ecco dieci motivi per continuare ad amare il Cinema nella sua purezza. La Civil War tra Capitan America e Iron Man, a confronto, è una scaramuccia tra ragazzini. L'eterno braccio di ferro tra lingua originale e doppiaggio impallidisce al sol cospetto. Martin Scorsese contro Quentin Tarantino ai prossimi Oscar? Bazzecole. Il vero duello che monopolizza il cuore di ogni cinefilo è la diatriba tra la sala e lo Streaming, il Cinema vero e quel mondo caotico fatto di Netflix, Amazon Prime Video, l'imminente Disney Plus, Infinity eccetera, eccetera, eccetera. Un problema che ci ha spinto a scrivere questo articolo dedicato ai 10 motivi per cui preferiamo il Cinema allo Streaming. Un problema ... movieplayer

