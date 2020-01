Cina, muore il primo medico che curava i pazienti affetti da coronavirus e aumentano le misure di sicurezza (Di sabato 25 gennaio 2020) Giovanna Pavesi Intensificate le precauzioni per il contenimento del coronavirus che ha ucciso 41 persone in Cina. Nel mondo, intanto, sale a più di 1.300 il numero di persone colpit e uno studio inglese rivela la possibilità di 350mila contagi nelle prossime settimane All'inizio era stata semplicemente definita come una patologia "misteriosa". Ma nelle ultime settimane, con l'aumentare dei casi e del numero delle vittime, al coronavirus sono state associate caratteristiche precise, che fanno di questa malattia, simile alla Sars (che all'inizio degli anni 2000 provocò la morte di centinaia di persone in Asia), un virus importante. Solo nelle ultime ore, infatti, i casi di contagio si sono moltiplicati in diversi Paesi del mondo e il numero dei decessi, in Cina, è salito ancora. I decessi (che aumentano) Il bilancio delle vittime dell'epidemia, in queste ore, è salito a 41, ... ilgiornale

