Cile, manifestanti ancora in piazza contro il governo: scontri con la polizia. Usati cannoni ad acqua (Di sabato 25 gennaio 2020) manifestanti ancora in piazza in Cile, dove da mesi vanno avanti le proteste antigovernative. Nella capitale si sono registrati scontri tra i dimostranti e le forze dell’ordine, che hanno risposto con i cannoni ad acqua L'articolo Cile, manifestanti ancora in piazza contro il governo: scontri con la polizia. Usati cannoni ad acqua proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

TutteLeNotizie : Cile, manifestanti ancora in piazza contro il governo: scontri con la polizia. Usati… - M1kM3n : RT @Lidia_Undiemi: In Cile, «stupri per punire le donne manifestanti». Amnesty condanna | il manifesto - BarbaFroid : RT @Lidia_Undiemi: In Cile, «stupri per punire le donne manifestanti». Amnesty condanna | il manifesto -