Ciclismo su pista, Coppa del Mondo Milton 2020: Italia sconfitta dalla Francia nella finale di inseguimento a squadre maschile (Di sabato 25 gennaio 2020) nella notte, a Milton (Canada), si sono disputate le prime finali della sesta e ultima tappa di Coppa del Mondo 2019-2020 di Ciclismo su pista. L’unica formazione che ha rappresentato l’Italia in finale è stata il quartetto maschile nell’inseguimento a squadre, che è dovuto soccombere dinanzi alla fortissima Francia. Si sono fermate al primo round, invece, le azzurre della velocità a squadre. Andiamo a vedere nel dettaglio quanto accaduto oltreoceano. L’inedito quartetto Italiano composto da Stefano Moro, Davide Boscaro, Carloalberto Giuliani e Giulio Masotto, che aveva ben figurato con il secondo posto nelle qualifiche e superando poi il primo round contro la Bielorussia, è stato costretto a inchinarsi in finale contro la Francia. Come preventivabile, la superiorità dei transalpini è stata schiacciante, tant’è che gli azzurri non sono neanche riusciti a ... oasport

