Che Tempo che Fa domenica 26 gennaio su Rai 2: Liliana Segre, Aldo Giovanni e Giacomo, Riccardo Scamarcio (Di sabato 25 gennaio 2020) Che Tempo che Fa 26 gennaio su Rai 2 alle 19:40 e alle 21 Gli ospiti di Fabio Fazio: Liliana Segre, Roberto Saviano, Aldo Giovanni e Giacomo, Riccardo Scamarcio Nuovo ricco appuntamento con la domenica in compagnia di Fabio Fazio, i suoi ospiti e i suoi tanti momenti diversi di spettacolo, dagli angoli comici all’approfondimento. Si parte alle 19:40 con Che Tempo Che Farà su Rai 2 domenica 26 gennaio con gli sketch di Mago Forest, Ale e Franz, Raul Cremona e con l’inviato speciale Gigi Marzullo. Tutte le clip sono sempre disponibili sul sito di RaiPlay dove è possibile vedere live la puntata. Che Tempo Che Fa dalle 21 vede al suo interno anche Il Tavolo con gli immancabili Nino Frassica, Mago Forest, Gigi Marzullo. Gli ospiti di domenica 26 gennaio Il 27 gennaio è il giorno della Memoria e non poteva esserci ospite migliore a Che Tempo che Fa di Liliana Segre la cui mozione per ... dituttounpop

matteosalvinimi : Amici emiliani e romagnoli, per la prima volta in 70 anni il voto di ogni donna e ogni uomo può fare la differenza.… - alexbarbera : “Sposa la stuprata”. In uno dei Paesi più influenti della Nato si discute una legge che sembra uscita dalla mente m… - chetempochefa : Ecco i protagonisti della 16° puntata di Che Tempo Che Fa alle h. 21: ??Liliana Segre ??@RobertoSaviano ??… -