C'è Posta Per Te: ospiti e anticipazioni di stasera 25 gennaio 2020

Questa sera, su Canale 5, andrà in onda la terza puntata di C'è Posta Per Te, celebre programma condotto da Maria De Filippi. Lo storico format quest'anno ha compiuto 20 anni, dato che la prima puntata è andata in onda nelle prime settimane del gennaio 2000. Da circa venti anni, dunque, il programma intrattiene e tiene compagnia ai telespettatori di Canale 5. Il terzo appuntamento della nuova stagione sarà impreziosito dalla presenza di due special guest, l'attrice Giulia Michelini, beniamina del pubblico Mediaset e l'attore spagnolo Antonio Banderas.

