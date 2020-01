C’è posta per te 2020, la terza puntata del 25 gennaio (DIRETTA) (Di sabato 25 gennaio 2020) Sabato 25 gennaio va in onda la terza puntata di C’è posta per te, il popolare people show di Maria De Filippi campione di ascolti di Canale5. Ospiti della conduttrice saranno l’attrice Giulia Michelini e la star internazionale Antonio Banderas, protagonisti delle storie più emozionanti della serata. fanpage

trash_italiano : Questo #GFVIP è un 'C'è Posta Per Temptation'. - rauhlsweetness : manca poco a c’è posta per te - luigi_luigi2 : @Rainbow_Luce Ottima scelta ?? al brodo ... infatti c’è posta x te più rilassante ?? -