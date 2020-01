CDS – “Politano al Napoli, affare fatto! C’è l’ok del giocatore” (Di sabato 25 gennaio 2020) “Politano al Napoli, affare fatto! C’è l’ok del giocatore” è il titolo che si legge in prima pagina sull’edizione odierna del Corriere dello Sport. Si parla tanto di mercato con l’ultimo affare concluso tra il Napoli e l’Inter che, a sua volta, chiude per Christian Eriksen. In alto il quotidiano titola “Ibrahirebic” con riferimento al successo del Milan sul Brescia grazie a Ante Rebic, decisivo come a Udine. In basso “Esame Toro per l’Atalanta” con le due squadre in campo questa sera. Matteo Politano sosterrà nuovamente le visite mediche a Villa Stuart, dove era stato 9 giorni fa con la convinzione di vestire poi la maglia della Roma. Giallorossi totalmente beffati. L’esterno andrà in azzurro con obbligo di riscatto. Un paradosso se si pensa che Gennaro Gattuso non sia nemmeno totalmente sicuro della propria ... calciomercato.napoli

