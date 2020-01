Cauto ottimismo sul voto in Emilia Il Centrodestra punta sulla spallata (Di sabato 25 gennaio 2020) Dopo una lunghissima campagna elettorale i cittadini di Emilia Romagna e Calabria sono chiamati alle urne per le tanto attese elezioni regionali. E’ un test importantissimo e che avrà certamente ripercussioni a livello nazionale. Il Pd e il governo sperano nel successo di... Segui su affaritaliani.it affaritaliani

Affaritaliani : Cauto ottimismo sul voto in Emilia Il Centrodestra punta sulla spallata - Gippa3stelle : RT @SuperflyVideo: Per Eriksen nella notte nuova offerta di Marotta che offre 22 milioni superando i 20 richiesti filtra cauto ottimismo si… - AleGobbo87 : RT @SuperflyVideo: Per Eriksen nella notte nuova offerta di Marotta che offre 22 milioni superando i 20 richiesti filtra cauto ottimismo si… -