Catania: FI Giovani in visita alla Sibeg, 'plastic e sugar tax nemiche dell'impresa' (Di sabato 25 gennaio 2020) Palermo, 25 gen. (Adnkronos) - Forza Italia Giovani porta la sua solidarietà ai lavoratori della Sibeg di Catania, l'azienda che imbottiglia la Coca Cola e che per la plastic tax e sugar tax ha deciso di chiudere la sede in Sicilia e trasferirsi fuori dall’Italia. "Su iniziativa di Forza Italia Giov liberoquotidiano

TV7Benevento : Catania: FI Giovani in visita alla Sibeg, 'plastic e sugar tax nemiche dell'impresa' (2)... - TV7Benevento : Catania: FI Giovani in visita alla Sibeg, 'plastic e sugar tax nemiche dell'impresa'... - blogsicilia : Rubano 150 chili di arance in un'area comunale per rivenderle, arrestati due giovani - -