Catania: FI Giovani in visita alla Sibeg, ‘plastic e sugar tax nemiche dell’impresa’ (Di sabato 25 gennaio 2020) Palermo, 25 gen. (Adnkronos) – Forza Italia Giovani porta la sua solidarietà ai lavoratori della Sibeg di Catania, l’azienda che imbottiglia la Coca Cola e che per la Plastic tax e sugar tax ha deciso di chiudere la sede in Sicilia e trasferirsi fuori dall’Italia. “Su iniziativa di Forza Italia Giovani, alla quale hanno aderito la deputazione azzurra nazionale e regionale, abbiamo portato la nostra solidarietà ai vertici della Sibeg di Catania” afferma il coordinatore regionale dei Giovani azzurri Andrea Mineo. ‘Abbiamo ascoltato i vertici dell’azienda ‘ dice – che ci hanno palesato tutte le loro perplessità rispetto alla sugar tax e alla Plastic tax. Due provvedimenti di questo governo di ‘sinistra sinistra’ nemico di chi fa impresa e che meritano di essere cassati. Lotteremo per evitare il rischio delocalizzazione ... calcioweb.eu

