Cast e personaggi di Blue Bloods 9, dal 25 gennaio su Rai2 i nuovi episodi del poliziesco con Tom Selleck (Di sabato 25 gennaio 2020) Da sabato 25 gennaio debutta Blue Bloods 9 su Rai2, in prima visione assoluta in Italia: la serie poliziesca di lunga durata, che nel 2020 compie 10 anni e raggiungerà 200 episodi, torna in tv con gli episodi inediti trasmessi lo scorso anno negli Stati Uniti, su CBS. La longeva serie creata da Robin Green e Mitchell Burgess e dedicata alla famiglia Reagan, che da generazioni serve il dipartimento di polizia della città di New York, è già stata rinnovata per una decima stagione, già in onda negli Stati Uniti dal settembre 2019. Nel Cast di Blue Bloods 9 su Rai2 il pubblico ritroverà il protagonista storico della serie, Tom Selleck, nei panni del commissario di polizia Frank Reagan, Len Cariou in quelli di suo padre Henry, Donnie Wahlberg come il figlio maggiore di Frank e pragmatico detective Danny, Bridget Moynahan nel ruolo dell'assistente procuratore distrettuale Erin, Will ... optimaitalia

OptiMagazine : Cast e personaggi di #BlueBloods 9, dal 25 gennaio su @RaiDue i nuovi episodi del poliziesco con #TomSelleck… - SarthBiecura : Ho Instagram intasato di foto del cast di #HTGAWM che dicono addio ai propri personaggi e non riesco ad immaginare… - SimonaBellone : #Sanremo2020 Comprendo che siano personaggi famosi ma i compensi sono sopravvalutati al 300%! Riducendoli si avrebb… -