Caserta, furto sacrilego nel Duomo di Marcianise: rubato storico crocifisso (Di sabato 25 gennaio 2020) Ignazio Riccio Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della locale stazione, che contano di recuperare in breve tempo la preziosa statua Un furto sacrilego ha scosso un’intera cittadinanza. A Marcianise, nel Casertano, ignoti hanno rubato la corona del crocifisso nel Duomo cittadino. Probabilmente ad agire è stato un solo ladro, dato che, nel commettere il furto, ha danneggiato parte della corona della statua. La ghirlanda d’argento fu donata nel 1906, in occasione del bicentenario dell'arrivo del crocifisso a Marcianise, ma per i residenti il valore è molto più alto di quello commerciale. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della locale stazione, che contano di recuperare in breve tempo la preziosa statua. A commentare l’episodio è intervenuto sul suo profilo Facebook l’ex sindaco Antonello Velardi. "Il crocifisso – scrive – è simbolo della nostra comunità. ... ilgiornale

VincePerfetto : RT @puntomagazine: Le 8 persone sono state arrestate con l’accusa di associazione per delinquere, estorsione, riciclaggio, ricettazione e f… - ottopagine : Tentato furto deposito Ferrovie Caserta, prosciolti 2 imputati #Moiano - puntomagazine : Le 8 persone sono state arrestate con l’accusa di associazione per delinquere, estorsione, riciclaggio, ricettazion… -