Carles Perez, chi è il talentuoso esterno nel mirino della Roma (Di sabato 25 gennaio 2020) Carles Perez, talento della cantera del Barcellona, potrebbe approdare a Roma per sostituire Zaniolo già lunedì, scopriamo chi è. Il grave infortunio occorso a Nicolò Zaniolo ha costretto la Roma a guardarsi attorno in questo mercato di gennaio alla ricerca di un giocatore offensivo di talento. Il rientro in rosa di Under e Kluivert, infatti, … L'articolo Carles Perez, chi è il talentuoso esterno nel mirino della Roma è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

DiMarzio : #Calciomercato | #Roma, c'è l'accordo con il #Barcellona per #CarlesPerez - DiMarzio : #Calciomercato | Possibile acquisto a sorpresa per la #ASRoma: si tratta Carles #Perez del #Barcellona - DiMarzio : #Calciomercato | Ecco chi è #CarlesPerez, il talento del #Barcellona che piace alla #Roma -