Capodanno cinese 2020: anno del topo, ecco come si festeggia (Di sabato 25 gennaio 2020) Capodanno cinese 2020: anno del topo, ecco come si festeggia Capodanno cinese 2020: oggi sabato 25 gennaio comincia l’anno del topo. L’inizio del nuovo anno è la festa più importante di tutte per i cinesi. Quali sono le antiche origini, le tradizioni, le leggende e le superstizioni legate a questo appuntamento? Capodanno cinese: una ricorrenza antica 3.500 anni Il Capodanno cinese ha una storia di circa 3.500 anni; infatti, molti studiosi pensano che la festa per l’inizio del nuovo anno lunare sia nata durante la dinastia Shang, quindi, tra il 1600 e il 1046 avanti Cristo. Detto ciò, leggenda vuole che la “festa di primavera” (in tal modo o con l’espressione “Capodanno lunare” la festività è nota in Cina) sia organizzata per spaventare il drago Nian che, secondo la mitologia cinese, esce dalla sua tana in fondo al mare ogni 12 mesi per devastare i raccolti e mangiare il ... termometropolitico

SkyTG24 : Capodanno cinese, nel mondo si festeggia l'inizio dell'anno del Topo. FOTO - Inter : ?? | BACKSTAGE Le immagini più divertenti dal backstage del nostro video che celebra l'inizio del #LunarNewYear ??… - flaviotiravento : RT @flaviotiravento: #propagandalive Per il Capodanno Cinese il 2020 è l'Anno del Topo.. -