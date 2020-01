Calciomercato Roma, né Politano nè Januzaj: ecco il colpo in attacco (Di sabato 25 gennaio 2020) La Roma è vicina alla fumata bianca con il Barcellona per il trasferimento di un giovane blaugrana: tutti gli aggiornamenti La Roma è a un passo da Carles Perez del Barcellona, esterno d’attacco spagnolo classe ’98 che potrebbe essere il sostituto dell’infortunato Nicolò Zaniolo. Né Politano nè Januzaj, insomma, per i giallorossi. Il talento blaugrana – secondo La Gazzetta dello Sport – avrebbe già detto di sì ai capitolini. Manca, insomma, solamente il via libera da parte del Barcellona. Nelle prossime ore è attesa la fumata bianca: prestito secco oppure con diritto di riscatto e controriscatto in favore del Barça. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

DiMarzio : #Calciomercato | #Roma, c'è l'accordo con il #Barcellona per #CarlesPerez - DiMarzio : #Calciomercato | Possibile acquisto a sorpresa per la #ASRoma: si tratta Carles #Perez del #Barcellona - DiMarzio : #Calciomercato | #ASRoma, blitz in Spagna per trattare #Januzaj. Contatti continui per #Villar e in difesa piace… -