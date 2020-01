Calciomercato Napoli, gli azzurri insistono per Amrabat (Di sabato 25 gennaio 2020) Calciomercato Napoli, gli azzurri insistono per Amrabat: ieri nuova offerta di Giuntoli per il giocatore del Verona Il Napoli è tornato alla carica per Sofyan Amrabat. Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, il club azzurro nella giornata di ieri avrebbe presentato una nuova offerta all’entourage del giocatore del Verona. Giuntoli, in particolare, avrebbe proposto al centrocampista un contratto di 5 anni a 2 milioni a stagione. Nelle prossime ore è attesa la risposta del giocatore. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

