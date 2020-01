Calciomercato Napoli: fissate per lunedì le visite mediche di Politano (Di sabato 25 gennaio 2020) Calciomercato Napoli: continua la campagna di rafforzamento del club azzurro, che è pronto a formalizzare il quarto colpo di questo scoppiettante mese di gennaio. L’attaccante dell’Inter Matteo Politano ha trovato l’intesa con il Napoli, rendendo, quindi, praticamente fatta la cessione del giocatore alla squadra di Gattuso. Tra i due club c’era già l’accordo e ora l’operazione va verso la definitiva chiusura dopo l’ok del giocatore. L’ex Sassuolo i trasferirà per 18 mesi in prestito a due milioni, con riscatto obbligatorio a 25 milioni di euro circa (20 più bonus). Le visite mediche dovrebbero svolgersi già lunedì mattina, così da mettere subito il quarto acquisto di questo scoppiettante mese di gennaio (dopo Demme, Lobotka e Rrahmani) a disposizione del tecnico calabrese. L’Inter, che ha messo in stand by Giroud, a sua volta vicino ... 2anews

