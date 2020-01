Calciomercato Napoli, Callejon ha comunicato il suo addio: le ultime (Di sabato 25 gennaio 2020) Calciomercato Napoli, Callejon ha comunicato il suo addio: le ultime Sulle pagine dell’edizione odierna del... L'articolo Calciomercato Napoli, Callejon ha comunicato il suo addio: le ultime proviene da ForzAzzurri.net. forzazzurri

FabrizioRomano : L’Inter sta incontrando gli intermediari dell’operazione Christian Eriksen in questi minuti: si va avanti verso il… - FabrizioRomano : Matteo Politano ha dato l’ok al #Napoli: accordo sul contratto, ora si formalizza tra club con l’Inter per un prest… - FabrizioRomano : Accordo raggiunto tra Napoli e Inter per Politano: prestito con obbligo di riscatto da 21 milioni di euro complessi… -