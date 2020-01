Calciomercato Milan, piace Antonee Robinson: il club in contatto con il Wigan (Di sabato 25 gennaio 2020) In vista della partenza di Ricardo Rodriguez, atteso in Turchia dal Fenerbache, il club rossonero ha messo gli occhi sul ventiduenne difensore della Nazionale statunitense per il quale è già in contatto con il Wigan. Cresciuto nell'Everton, e passato anche dal Bolton, Robinson in questi mesi è diventato un punto fermo della difesa della formazione britannica. fanpage

