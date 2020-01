Calciomercato Milan, incontro tra l’agente di Piatek e il club: le ultime (Di sabato 25 gennaio 2020) Piatek pronto a dire addio al Milan dopo le recenti esclusioni? Faccia a faccia tra il procuratore del polacco e la dirigenza Krzysztof Piatek è intenzionato a separarsi dal Milan in questa sessione di Calciomercato dopo aver perso il posto da titolare in attacco? Il giocatore non è soddisfatto del proprio impiego e i rossoneri aprono alla possibilità di una cessione. Secondo quanto riportato da Sky Sport, sarebbe in corso attualmente un incontro tra il procuratore della punta polacca e il trio Maldini-Boban-Massara. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

