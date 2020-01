Calcio, l’Atalanta strapazza il Torino per 0-7 nell’anticipo della 21a giornata della Serie A 2020 (Di sabato 25 gennaio 2020) L’Atalanta maramaldeggia in casa del Torino nell’anticipo serale della 21a giornata della Serie A di Calcio, imponendosi per 0-7 e salendo così a quota 38 in classifica, momentaneamente al quarto posto assieme alla Roma. Mattatore della serata Ilicic, autore di una tripletta, completano il tabellino marcatori Muriel (doppietta, uno dal dischetto), Gosens e Zapata (su rigore). Nel primo tempo la Dea fa le prove generali del vantaggio al quarto d’ora con Palomino che impegna Sirigu. Dal corner seguente nasce il vantaggio bergamasco con Ilicic, proprio su assist di Palomino. Tutti contro Sirigu: al 23′ Gosens chiama al grande intervento il portiere granata, al 28′ Freuler lo imita e guadagna un corner. Da azione d’angolo nasce anche il raddoppio orobico, con Gosens abile a trovare l’angolo vincente. Prima dell’intervallo c’è spazio per ... oasport

