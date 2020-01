Bundesliga, Wolfsburg-Hertha Berlino: probabili formazioni, pronostico e quote (Di sabato 25 gennaio 2020) Bundesliga, Wolfsburg-Hertha Berlino: probabili formazioni, pronostico e quote Wolfsburg-Hertha Berlino è uno dei match in programma nella 19esima giornata di Bundesliga. Calcio d’inizio previsto sabato 25 gennaio alle ore 15:30 alla Volkswagen Arena di Wolfsburg. Il Wolfsburg, che oggi si trova nono in classifica a 24 punti, nell’ultima partita giocata ha perso in trasferta contro il Colonia per 3-1. Stagione altalenante fin qui per i verdi, che puntano all’Europa ma non riescono a trovare la continuità giusta. L’Hertha Berlino occupa la posizione numero quattordici in classifica con 19 punti e nell’ultima partita giocata ha perso in casa contro il Bayern Monaco per 0-4. I capitolini hanno l’obiettivo di salvarsi, ma la classifica non gli sorride particolarmente: infatti due punti sotto si trova la zona playout. La classifica aggiornata ... termometropolitico

