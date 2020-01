Bundesliga, Borussia Mönchengladbach-Magonza: probabili formazioni, pronostico e quote (Di sabato 25 gennaio 2020) Bundesliga, Borussia Mönchengladbach-Magonza: probabili formazioni, pronostico e quote Sabato 25 gennaio alle ore 15:30 presso lo Stadion im Borussia-Park di Mönchengladbach andrà in scena Borussia Mönchengladbach-Magonza. Lo scontro sarà valido per la 19esima giornata di Bundesliga. Il Borussia Mönchengladbach, che al momento occupa la terza posizione in classifica a 35 punti, è reduce dalla sconfitta in trasferta contro lo Schalke 04 per 2-0. L’ex capolista vuole quantomeno restare in zona Champions League, ma la concorrenza è tanta. Il Magonza, si trova in quindicesima piazza in classifica a 18 punti, nell’ultima partita giocata ha perso in casa contro il Friburgo per 1-2. Situazione tosta per la formazione renana, ad un passo dalla zona playout e reduce da quattro ko nelle ultime cinque uscite. Serve dunque andare obbligatoriamente a punti, nonostante si tratti ... termometropolitico

SkySport : #BorussiaColonia, #Haaland entra e segna: due gol in 25 minuti. VIDEO #SkySport #SkyBundes - SkySport : ?? #Haaland spaziale ?? Tripletta all'esordio anche col #Borussia ? - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: #Bundesliga, #BorussiaDortmund a valanga sul #Colonia: 5-1 con doppietta di #Haaland -